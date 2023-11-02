Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года

4 ноября — Mossovetinfo.ru — Международная выставка-форум «Россия» открыта для всех посетителей с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, задействует 67 объектов ВДНХ площадью 265 тыс. кв. м, сообщает сайт выставки. На открытии состоится большой праздничный концерт с участием VIP-гостей.



На форуме будут работать 400 экскурсоводов и 6 тыс. волонтеров, будет проводиться 500 экскурсий ежедневно.



В павильоне «Гостевой центр» перед центральной аркой ВДНХ для посетителей будет доступна вся информация о выставке.



Время работы для посетителей: вторник — четверг с 10:00 до 21:00; пятница — воскресенье с 10:00 до 22:00; понедельник — выходной день.



В международной выставке-форуме «Россия» принимают участие 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, в том числе «Движение первых», «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание» — всего 131 экспозиция.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для мультимедийных экспозиций и нарядной подсветки павильонов выделили дополнительные мощности электроэнергии, установили 12 трансформаторных подстанций, проложили кабельные линии общей протяженностью 21 км. Чтобы гостям было удобнее осматривать экспозиции и передвигаться по территории, ввели дополнительный бесплатный транспорт. Также заменили старые остановки более современными – всего установлено 30 новых остановочных павильонов.



В центральной экспозиции павильона №75, на стенде столицы, Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица – становится комфортнее и безопаснее, Также можно увидеть новые тенденции, которые мы задаем, в частности, в экологии и здравоохранении. Посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис, – написал ранее в своем telegram-канале Сергей Собянин.



Схема движения на территории ВДНХ изменится с 3 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года, сообщают московские власти.

Парковка будет недоступна на следующих участках: ул. Хованская от ул. 1-я Останкинская до д. 3, корп. 1 на ул. Хованская; 5-й Останкинский пер. от ул. 1-я Останкинская до д. 3 на ул. 2-я Останкинская; местный проезд в районе д. 123б на проспекте Мира (кроме такси); ул. Вильгельма Пика напротив д. 3 (кроме такси); ул. 1-я Останкинская напротив д. 7, стр. 2 (кроме такси); ул. Сергея Эйзенштейна, вл. 119, стр. 69б на проспекте Мира (кроме такси); ул. Космонавтов от д. 13 до вл. 12 на ул. Ярославская в направлении проспекта Мира (кроме автобусов), а также в местах временных ограничений. Помимо этого, с 0:01 3 ноября 2023 года до 23:59 12 апреля 2024 года будет временно недоступна парковка со шлагбаумом №9503 в Продольном проезде, справа от главного входа ВДНХ.



Во время форума рекомендуют добираться до ВДНХ на городском транспорте. Ближайшие станции метро – «ВДНХ» и «Ботанический сад».



В прикрепленном файле (увеличивается при нажатии) карта-схема движения транспорта на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года - Международная выставка-форум «Россия»