1 января. Mossovetinfo.ru – Минимальная пенсия неработающего пенсионера в Москве составит в 2021 году 20 222 рублей.



Размер московской доплаты к пенсии увеличился по сравнению с прошлым годом на 722 рубля, в 2020 году минимальный размер пенсии составлял 19 500 рублей.