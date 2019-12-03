Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет проиндексирован с 1 января на 3,7% – с 18,19 рубля за квадратный до 18,86 рубля. Соответствующее решение принято на заседании президиума правительства столицы.



Ставка платы за содержание жилого помещения с 1 января 2020 года будет проиндексирована на 5 процентов.



Изменения тарифов на коммунальные услуги (газоснабжение, теплоснабжение водоснабжение и водоотведение) с 1 января 2020 года не произойдет.