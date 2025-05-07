8 мая — Mossovetinfo.ru — В 2025 году столица отмечает 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и 60 лет присвоения зв...

7 мая — Mossovetinfo.ru — Девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО в ночь на 7 мая, Об этом в св...