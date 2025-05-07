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Город (Москва и область)
09.05.2025, 13:27
Министр обороны России подписал указ о проведении 9 мая салютов в Москве и других городах
9 мая — Mossovetinfo.ru — Министр обороны России Андрей Белоусов «в ознаменование 80-й годовщины Победы советского н...
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Город (Москва и область)
08.05.2025, 09:01
Статья Собянина о 60-летии присвоения Москве звания «Город-Герой» и 80-летии Победы
8 мая — Mossovetinfo.ru — В 2025 году столица отмечает 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и 60 лет присвоения зв...
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Город (Москва и область)
07.05.2025, 07:29
Девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО в ночь на 7 мая
7 мая — Mossovetinfo.ru — Девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО в ночь на 7 мая, Об этом в св...