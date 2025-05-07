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Город (Москва и область)     09.05.2025 13:27

Министр обороны России подписал указ о проведении 9 мая салютов в Москве и других городах

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Теги:  салют  фейерверк  Москва  80-я годовщины Победы  Минобороны  приказ  локации  залпы  точки запуска 

9 мая — Mossovetinfo.ru — Министр обороны России Андрей Белоусов «в ознаменование 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» подписал приказ о проведении салютов в Москве и других городах страны, они пройдут 9 мая в 22:00 по местному времени. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

«9 мая 2025 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют», - говорится в ПРИКАЗЕ Министра обороны.

В связи с проведением 9 мая в московских Лужниках праздничного салюта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, будет изменена схема движения в этой локации, сообщается на официальном сайте спортивного комплекса Лужники.

Другой официальной информации и месте запусков салюта и фейерверков в Москве 9 мая 2025 года не публикуется.

Напомним, что на последний День города, 7-8 сентября 2024 года, московские власти сообщили, что фейерверков в Москве не будет.

Праздничный фейерверк в честь Дня города 10 сентября 2022 года был запущен в 23 точках, расположенных во всех районах Москвы, сообщалось тогда на портале горадминистрации. Точки запуска высотных фейерверков были расположены по следующим адресам.

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Карта места

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Теги: 
салют  фейерверк  Москва  80-я годовщины Победы  Минобороны  приказ  локации  залпы  точки запуска 

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