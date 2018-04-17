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Город (Москва и область)     17.04.2018 11:23

Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев

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Теги:  Московская область  назначение  Тагиев 

17 апреля. Mossovetinfo.ru - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назначил Руслана Тагиева Министром строительного комплекса Московской области. Об этом Воробьев сообщил во вторник на заседании регионального правительства.

«Кадровые изменения в составе правительства в сфере строительства. Как известно, Максим Александрович Фомин совмещал должности министра и зампреда. Сейчас мы вновь вводим отдельную фигуру министра и назначаем министром строительного комплекса Тагиева Руслана Рагимовича. - человек, который давно и добросовестно работает в правительстве Московской области», – сказал Воробьев.

Тагиев с сентября 2015 года возглавлял Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Ранее, в 2012–2013 годы занимал пост первого заместителя министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а с ноября 2013 года работал в должности первого заместителя министра строительного комплекса Подмосковья.

Фомин, как сообщил А.Воробьев,  будет занимать должность заместителя председателя правительства Московской области.

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Теги: 
Московская область  назначение  Тагиев 

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