Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев

17 апреля. Mossovetinfo.ru - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назначил Руслана Тагиева Министром строительного комплекса Московской области. Об этом Воробьев сообщил во вторник на заседании регионального правительства.



«Кадровые изменения в составе правительства в сфере строительства. Как известно, Максим Александрович Фомин совмещал должности министра и зампреда. Сейчас мы вновь вводим отдельную фигуру министра и назначаем министром строительного комплекса Тагиева Руслана Рагимовича. - человек, который давно и добросовестно работает в правительстве Московской области», – сказал Воробьев.



Тагиев с сентября 2015 года возглавлял Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Ранее, в 2012–2013 годы занимал пост первого заместителя министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а с ноября 2013 года работал в должности первого заместителя министра строительного комплекса Подмосковья.



Фомин, как сообщил А.Воробьев, будет занимать должность заместителя председателя правительства Московской области.