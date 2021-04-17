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Город (Москва и область)     17.04.2021 11:52

Министры правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год

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Теги:  правительство Москвы  декларация о доходах  доходы 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Министры правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год. Декларация о доходах опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк - 20,9 миллиона рублей.

Руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко - 14,5 миллионов рублей.

Руководитель департамента культуры, министр правительства Москвы Александр Кибовский - более 14 миллионов рублей.

Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин - более 40 миллионов рублей.

Руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун – почти 128 миллионов рублей.

Руководитель департамента финансов Елена Зяббарова – более 17 миллионов рублей.

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак - 13,2 миллиона рублей.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман - более 13,1 млн руб. В 2019 году - 10,8 миллиона рублей.

Руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков - 9,7 миллиона рублей.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков - 12,9 миллиона рублей.

Заместители мэра Москвы также отчитались о доходах за 2020 год. Мэр Москвы Сергей Собянин также задекларировал свой доход.

Остальные главы департаментов Правительства Москвы подадут декларации позднее.

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Теги: 
правительство Москвы  декларация о доходах  доходы 

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