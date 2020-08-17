17 августа. Mossovetinfo.ru – Объявить 31 декабря выходным днем и перенести рабочий день на предшествующий выходной нельзя согласно Трудовому кодексу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минтруда главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову.



Ранее Нилов направил в правительство предложение о переносе рабочего дня, с 31 декабря, которое в этом году выпадает на четверг, на какой-либо предшествующий выходной день.



Как сообщается в ответе Минтруда, согласно трудовому кодексу, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть меньше 42 часов от времени окончания работы накануне выходного и до начала работы в следующий день после выходного. Перенос рабочего дня с 31 декабря на какой-либо из предшествующих выходных будет нарушением Трудового кодекса.



При этом, в Минтруда сообщили, что предложение о переносе рабочего дня с 31 декабря планируется учесть при переносе выходных в 2021 году.



В ноябре 2019 году депутаты Госдумы от ЛДПР уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в котором предлагалось сделать 31 декабря официальным выходным днем за счет какого-либо другого выходного дня в году, чтобы общее количество выходных дней осталось неизменным. Однако законопроект не получил поддержку Кабмина.