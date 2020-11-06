6 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы создадут мобильное приложение, которое поможет спланировать и организовать поездку по городу, сообщил в своем персональном блоге заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Новое мобильное приложение будет организовано в рамках концепции MaaS (Mobility-as-a-Service или «Мобильность как услуга»). С помощью приложения можно будет спланировать и организовать поездку так, как удобно пользователю.
В мобильном приложении будут заложены все виды транспорта и транспортной инфраструктуры - от общественного транспорта до проката велосипедов и самокатов. Также приложение покажет загруженность линий метро, МЦД, платных парковок, дорожную ситуацию.
В приложение будут интегрированы как городские транспортные сервисы, так и частные операторы и интернет-агрегаторы.
В настоящее время для планирования поездки приходится пользоваться различными сервисами, новое мобильное приложение позволит объединить их все в одном месте и настроить под конкретного пользователя. Наполнение приложения различными сервисами планируется до конца 2021 года.
В результате новое приложение позволит планировать поездку исходя из загруженности различных видов транспорта, а также позволит получать сопутствующую информацию, включая перекрытия, ограничения и информацию о тарифах различных операторов.
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