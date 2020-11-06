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Город (Москва и область)     06.11.2020 11:26

Мобильное приложение для поездок по городу создадут в Москве

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Теги:  Москва  мобильные приложения  поездки  планирование 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы создадут мобильное приложение, которое поможет спланировать и организовать поездку по городу, сообщил в своем персональном блоге заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Новое мобильное приложение будет организовано в рамках концепции MaaS (Mobility-as-a-Service или «Мобильность как услуга»). С помощью приложения можно будет спланировать и организовать поездку так, как удобно пользователю.

В мобильном приложении будут заложены все виды транспорта и транспортной инфраструктуры - от общественного транспорта до проката велосипедов и самокатов. Также приложение покажет загруженность линий метро, МЦД, платных парковок, дорожную ситуацию.

В приложение будут интегрированы как городские транспортные сервисы, так и частные операторы и интернет-агрегаторы.

В настоящее время для планирования поездки приходится пользоваться различными сервисами, новое мобильное приложение позволит объединить их все в одном месте и настроить под конкретного пользователя. Наполнение приложения различными сервисами планируется до конца 2021 года.

В результате новое приложение позволит планировать поездку исходя из загруженности различных видов транспорта, а также позволит получать сопутствующую информацию, включая перекрытия, ограничения и информацию о тарифах различных операторов.


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Карта места

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Теги: 
Москва  мобильные приложения  поездки  планирование 

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