30 октября. Mossovetinfo.ru – С начала ноября мобильные пункты обогрева для бездомных в Москве перейдут на круглосуточный режим работы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты.



Кроме того, сотрудники социального патруля будут раздавать теплую одежду нуждающимся. Получить теплую одежду нуждающиеся люди смогут как на улицах города, так и в пунктах оказания срочной социальной помощи, а также в Центре социальной адаптации им. Е.Глинки.



С наступлением холодов, машины социального патруля будут курсировать там, где чаще всего можно встретить бездомных людей, а также будут дежурить возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Кроме того, бригады социального патруля будут выезжать по вызовам, поступившим на телефон диспетчерской.