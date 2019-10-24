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Город (Москва и область)     24.10.2019 13:16

Мобильные пункты вакцинации в Москве завершат работу 1 ноября

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Теги:  здравоохранение  вакцинация  мобильные пункты вакцинации 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Мобильные пункты вакцинации в Москве завершат свою работу 1 ноября, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

1 ноября станет последним днем, когда прививки можно будет сделать в мобильном пункте вакцинации.

Всего в Москве работает 37 мобильных пунктов вакцинации, которые располагаются возле станций метро, МЦК и железной дороги, а также во флагманских центрах госуслуг «Мои документы». С момента старта вакцинации от гриппа 4 сентября, в мобильных пунктах сделали прививки более 200 тысяч москвичей.

Кроме того, вакцинация проводилась в 28 из 46 павильонах «Здоровая Москва», которые работали до начала октября в городских парках. В этих павильонах вакцинацию прошли более 34 тысяч человек.


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Карта места

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Теги: 
здравоохранение  вакцинация  мобильные пункты вакцинации 

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