24 октября. Mossovetinfo.ru – Мобильные пункты вакцинации в Москве завершат свою работу 1 ноября, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.



1 ноября станет последним днем, когда прививки можно будет сделать в мобильном пункте вакцинации.



Всего в Москве работает 37 мобильных пунктов вакцинации, которые располагаются возле станций метро, МЦК и железной дороги, а также во флагманских центрах госуслуг «Мои документы». С момента старта вакцинации от гриппа 4 сентября, в мобильных пунктах сделали прививки более 200 тысяч москвичей.



Кроме того, вакцинация проводилась в 28 из 46 павильонах «Здоровая Москва», которые работали до начала октября в городских парках. В этих павильонах вакцинацию прошли более 34 тысяч человек.