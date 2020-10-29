 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     29.10.2020 10:51

Мобильные пункты вакцинации в Москве завершат работу 31 октября

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  прививки  вакцинация  мобильные пункты вакцинации 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Мобильные пункты вакцинации в Москве завершат работу в конце октября, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что такой способ вакцинации удобен для жителей, которые могут сделать прививку по пути на работу или домой, во время обеденного перерыва или во время прогулки. Мобильные пункты вакцинации экономят время жителей мегаполиса, так как позволяют сделать прививку не тратя время на поездку в поликлинику.

В этом году в Москве работает около 50 мобильных пунктов вакцинации. За два месяца их работы в них привились от гриппа более 380 тысяч москвичей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
прививки  вакцинация  мобильные пункты вакцинации 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:40 Город (Москва и область) Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве

11:34 Город (Москва и область) Пропускной режим в Москве вводить не планируется - власти

11:25 В России Хуснуллин допустил продление программы льготной ипотеки и после 1 июля 2021 года

10:51 Город (Москва и область) Мобильные пункты вакцинации в Москве завершат работу 31 октября

10:18 Мнения В Минздраве рассказали, когда в России завершится рост заболеваемости COVID-19

Актуальные материалы

13:51 Другое «Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»

14:07 В России Официальные данные по коронавирусу в России за сутки

14:04 Общество Официальные данные по коронавирус по Москве за сутки

00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток

09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение

00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru