29 октября. Mossovetinfo.ru – Мобильные пункты вакцинации в Москве завершат работу в конце октября, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Ракова отметила, что такой способ вакцинации удобен для жителей, которые могут сделать прививку по пути на работу или домой, во время обеденного перерыва или во время прогулки. Мобильные пункты вакцинации экономят время жителей мегаполиса, так как позволяют сделать прививку не тратя время на поездку в поликлинику.



В этом году в Москве работает около 50 мобильных пунктов вакцинации. За два месяца их работы в них привились от гриппа более 380 тысяч москвичей.