24 декабря. Mossovetinfo.ru – Центры государственных услуг «Мои документы» подвели итоги 2019 года, назвав самые популярные услуги. Об этом сообщает mos.ru.



Самой популярной стала услуга по предоставлению информации жилищного учета (2,8 миллиона обращений), далее идут услуга по оформлению и выдаче социальной карты (2,5 миллиона обращений) и услуга по расчету (перерасчету) жилищно-коммунальных платежей (2,1 миллиона обращений).



Всего с начала 2019 года москвичи обратились в центры госуслуг более 24 миллионов раз.



В центрах «Мои документы» предоставляют более 270 госуслуг. 98 процентов из них можно получить вне зависимости от района, в котором человек постоянно зарегистрирован.