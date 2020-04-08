8 апреля. Mossovetinfo.ru – Молочные кухни в Москве продлили время работы, сообщается на портале mos.ru.



Данное решение было принято для удобства и безопасности горожан, чтобы не создавать очереди в период самоизоляции.



Теперь молочные кухни в столице работают с 06:30 до 15:00 с перерывом на обед с 12:30 до 13:00. Ранее молочные кухни работали только до 12:00.



Кроме того, организована передача рецептов на получение продукции из поликлиник сразу на молочные кухни. Это делается, если ребенок ранее уже получал питание на молочной кухне. Если же необходимо получить рецепт в первый раз, это можно сделать без присутствия ребенка.