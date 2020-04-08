Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     08.04.2020 09:43

Молочные кухни в Москве продлили время работы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  молочные кухни  дети  режим работы 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Молочные кухни в Москве продлили время работы, сообщается на портале mos.ru.

Данное решение было принято для удобства и безопасности горожан, чтобы не создавать очереди в период самоизоляции.

Теперь молочные кухни в столице работают с 06:30 до 15:00 с перерывом на обед с 12:30 до 13:00. Ранее молочные кухни работали только до 12:00.

Кроме того, организована передача рецептов на получение продукции из поликлиник сразу на молочные кухни. Это делается, если ребенок ранее уже получал питание на молочной кухне. Если же необходимо получить рецепт в первый раз, это можно сделать без присутствия ребенка.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
молочные кухни  дети  режим работы 

Возврат к списку

Лента новостей

11:01 Город (Москва и область) Более 8 тысяч соцработников и волонтеров помогают москвичам на самоизоляции

10:50 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки зафиксировано 95 новых случаев заражения коронавирусом

10:49 Город (Москва и область) В Москве за сутки зафиксировано 660 случаев заражения коронавирусом

10:46 В России В России зафиксировано уже 8672 случая заражения коронавирусом

10:31 Город (Москва и область) Дом по реновации сдадут в строй в Южном Бутове до конца 2020 года

Актуальные материалы

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru