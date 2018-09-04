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Город (Москва и область)     04.09.2018 11:39

Монумент в честь покорителей космоса у ВДНХ будет отреставрирован

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Теги:  памятники  монументы  реставрация 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Монумент «Покорителям космоса», установленный у ВДНХ, будет отреставрирован, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Проектировщик реставрационных работ будет выбран на конкурсе с ограниченным участием. На подготовку проектной документации будет отведено 354 рабочих дня с момента подписания договора. Начальная стоимость контракта на проектные работы составляет 13,4 миллиона рублей.

Монумент, выполненный по проекту архитекторов Александра Колчина и Михаила Барща, был установлен возле ВДНХ в 1964 году.


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Карта места

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Теги: 
памятники  монументы  реставрация 

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