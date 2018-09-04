4 сентября. Mossovetinfo.ru – Монумент «Покорителям космоса», установленный у ВДНХ, будет отреставрирован, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
Проектировщик реставрационных работ будет выбран на конкурсе с ограниченным участием. На подготовку проектной документации будет отведено 354 рабочих дня с момента подписания договора. Начальная стоимость контракта на проектные работы составляет 13,4 миллиона рублей.
Монумент, выполненный по проекту архитекторов Александра Колчина и Михаила Барща, был установлен возле ВДНХ в 1964 году.
11:39 Город (Москва и область) Монумент в честь покорителей космоса у ВДНХ будет отреставрирован
10:42 Город (Москва и область) Новый тоннель БКЛ пройдет под каналом имени Москвы
10:12 В России РЖД запустят поезда «Ласточка» на ряде новых маршрутов в России
09:21 Происшествия Мужчине предъявлено обвинение по делу об убийстве полицейского в Москве
08:48 Город (Москва и область) Поезда «Иволга» на МЦД оборудуют системой подсчета пассажиров
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн