4 сентября. Mossovetinfo.ru – Монумент «Покорителям космоса», установленный у ВДНХ, будет отреставрирован, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.



Проектировщик реставрационных работ будет выбран на конкурсе с ограниченным участием. На подготовку проектной документации будет отведено 354 рабочих дня с момента подписания договора. Начальная стоимость контракта на проектные работы составляет 13,4 миллиона рублей.



Монумент, выполненный по проекту архитекторов Александра Колчина и Михаила Барща, был установлен возле ВДНХ в 1964 году.