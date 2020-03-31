31 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгордума 1 апреля проведет внеочередное заседание, сообщил в своем telegram-канале депутат Михаил Тимонов.



Тимонов сообщил, что получил смс-сообщение о предстоящем заседании от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.



Тема предстоящего заседания не сообщается.