31 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгордума 1 апреля проведет внеочередное заседание, сообщил в своем telegram-канале депутат Михаил Тимонов.
Тимонов сообщил, что получил смс-сообщение о предстоящем заседании от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Тема предстоящего заседания не сообщается.
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