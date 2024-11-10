Мосгордума намерена разрешить правительству Москвы переводить ООПТ в территории под застройку

13 ноября — Mossovetinfo.ru — «В Мосгордуму внесен законопроект, который заменит три действующих природоохранных столичных закона. Стройки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), как и раньше, документ практически исключает, но в законодательство вводят новый термин — особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ). В рамках ООЗТ будет разрешено строить парковки и капитальные строения — спортивные, оздоровительные и рекреационные объекты. Столичным властям при этом дается право своим решением переводить ООПТ в ООЗТ», — сообщает «Коммерсантъ» в материале, посвященном законопроекту.



«Опрошенные “Ъ” юристы и экологи считают законопроект «концептуально неплохим», но опасаются «уменьшения площади природных территорий»», — отмечает «Коммерсантъ».



Согласно распространенному проекту повестки заседания МГД на 13 ноября, Проект закона города Москвы «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве» будет рассмотрен в первом чтении.