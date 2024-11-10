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Город (Москва и область)
12.11.2024, 12:25
Мосгордума намерена разрешить правительству Москвы переводить ООПТ в территории под застройку
13 ноября — Mossovetinfo.ru — «В Мосгордуму внесен законопроект, который заменит три действующих природоохранных ст...
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Город (Москва и область)
10.11.2024, 10:03
Собянин: на 9.55 мск уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву
10 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Мин...
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Город (Москва и область)
10.11.2024, 09:41
Собянин: по состоянию на 9.35 мск уничтожено 25 беспилотников, летевших на Москву
10 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Мин...