Мосгордума в десять раз, до 50,000 рублей, повысит штраф за неоплаченную парковку для юрлиц

24 января — Mossovetinfo.ru — Увеличить в десять раз, до 50,000 рублей, штраф за неоплаченную парковку для юрлиц намерена Мосгордума на ближайшем пленарном заседании - 29 января 2025 года.



Соответствующий законопроект о внесении изменения в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях внесен в Мосгордуму фракцией «Единая Россия», имеющей в столичном парламенте подавляющее большинство, и одобрен на минувшей неделе профильной комиссией.



По мнению депутатов Мосгордумы действующую сейчас санкции неэффективны, что позволяет корпоративные автомобилям, в основном из таксомоторных и логистических компаний, целыми днями находится в местах, где парковок недостаточно.



По информации властей, сейчас в городе около 124 тысяч машино-мест на платных городских парковках из которых около 10% выделены для бесплатного доступа маломобильных групп владельцев авто.