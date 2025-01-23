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Город (Москва и область)
25.01.2025, 16:07
Мосгордума в десять раз, до 50,000 рублей, повысит штраф за неоплаченную парковку для юрлиц
24 января — Mossovetinfo.ru — Увеличить в десять раз, до 50,000 рублей, штраф за неоплаченную парковку для юрлиц намерен...
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Город (Москва и область)
25.01.2025, 11:36
Потепление ожидается в Москве и регионе с понедельника, 27 января, – Метеоновости
24 января — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха в Москве поднимется до 3-4 градусов тепла, начиная с понедельника, 27 ...
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Город (Москва и область)
23.01.2025, 09:29
Использовать 23 января общественный транспорт из-за снегопада рекомендует москвичам ЦООД
23 января — Mossovetinfo.ru — 23 января москвичам для поездок по столице рекомендуется использовать общественный тра...