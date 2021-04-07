Мосгордума внесла изменения в закон об Общественной палате Москвы

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Мосгордума на своем заседании в среду, 7 апреля, внесла изменения в закон об Общественной палате Москвы, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-центре Мосгордумы.



Изменения были внесены в связи с необходимостью привести московский закон в соответствие с федеральным законодательством.



Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников напомнил, что в октябре прошлого года были внесены изменения в федеральное законодательство, которые запрещают региональным депутатам входить в состав Общественных палат субъектов РФ. Теперь такое положение внесено и в московский закон.



Запрет распространяется как на депутатов, работающих на постоянной основе, так и на тех, кто исполняет функции депутата без отрыва от основной работы.



Шапошников также сообщил, что обновленный закон уточняет полномочия столичной Общественной палаты по проведению общественных обсуждений и публичных слушаний по общественно важным вопросам и проблемам.