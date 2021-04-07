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Город (Москва и область)     07.04.2021 16:35

Мосгордума внесла изменения в закон об Общественной палате Москвы

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Теги:  Мосгордума  законы  Общественная палата Москвы 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Мосгордума на своем заседании в среду, 7 апреля, внесла изменения в закон об Общественной палате Москвы, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-центре Мосгордумы.

Изменения были внесены в связи с необходимостью привести московский закон в соответствие с федеральным законодательством.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников напомнил, что в октябре прошлого года были внесены изменения в федеральное законодательство, которые запрещают региональным депутатам входить в состав Общественных палат субъектов РФ. Теперь такое положение внесено и в московский закон.

Запрет распространяется как на депутатов, работающих на постоянной основе, так и на тех, кто исполняет функции депутата без отрыва от основной работы.

Шапошников также сообщил, что обновленный закон уточняет полномочия столичной Общественной палаты по проведению общественных обсуждений и публичных слушаний по общественно важным вопросам и проблемам.

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Теги: 
Мосгордума  законы  Общественная палата Москвы 

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