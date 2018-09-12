12 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком подписал протокол состоявшихся выборов мэра Москвы, таким образом официально утвердив их итоги.
Победу на выборах одержал Сергей Собянин, который набрал в итоге 70,17% голосов при явке избирателей больше 30%. За Собянина проголосовали более 1,5 миллиона человек.
Далее следуют кандидат от КПРФ Вадим Кумин - 11,38% голосов, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов - 7,01% голосов, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев с 6,72% голосов, и кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин – 1,87%.
Выборы мэра Москвы состоялись 9 сентября.Всего работало 3808 избирательных участка, включая 209 экстерриториальных. Голосовать на выборах могли более 7,2 миллиона человек.
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