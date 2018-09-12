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Город (Москва и область)     12.09.2018 10:33

Мосгоризбирком утвердил результаты выборов мэра Москвы

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Теги:  Мосгоризбирком  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018  результаты 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком подписал протокол состоявшихся выборов мэра Москвы, таким образом официально утвердив их итоги.

Победу на выборах одержал Сергей Собянин, который набрал в итоге 70,17% голосов при явке избирателей больше 30%. За Собянина проголосовали более 1,5 миллиона человек.

Далее следуют кандидат от КПРФ Вадим Кумин - 11,38% голосов, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов - 7,01% голосов, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев с 6,72% голосов,  и кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин – 1,87%.

Выборы мэра Москвы состоялись 9 сентября.Всего работало 3808 избирательных участка, включая 209 экстерриториальных. Голосовать на выборах могли более 7,2 миллиона человек.


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Теги: 
Мосгоризбирком  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018  результаты 

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