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Город (Москва и область)     13.10.2020 12:06

Мосгорсуд вновь ввел ограничения в судах города из-за ситуации с коронавирусом

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Теги:  Мосгорсуд  коронавирус  ограничения 

13 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд повторно ввел ограничения в городских судах в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен. Также приостановлен допуск посетителей и представителей СМИ, а также других лиц, не являющихся участниками процесса на судебные заседания, заседания будут проходить в закрытом режиме.

Подобные ограничения уже вводились в московских судах во время весенней волны коронавируса.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве выявлено 4 618 новых случаев заражения коронавирусом - максимальное число с 13 мая.


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Теги: 
Мосгорсуд  коронавирус  ограничения 

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