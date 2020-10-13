13 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд повторно ввел ограничения в городских судах в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.



Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен. Также приостановлен допуск посетителей и представителей СМИ, а также других лиц, не являющихся участниками процесса на судебные заседания, заседания будут проходить в закрытом режиме.



Подобные ограничения уже вводились в московских судах во время весенней волны коронавируса.



Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве выявлено 4 618 новых случаев заражения коронавирусом - максимальное число с 13 мая.