13 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд повторно ввел ограничения в городских судах в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен. Также приостановлен допуск посетителей и представителей СМИ, а также других лиц, не являющихся участниками процесса на судебные заседания, заседания будут проходить в закрытом режиме.
Подобные ограничения уже вводились в московских судах во время весенней волны коронавируса.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве выявлено 4 618 новых случаев заражения коронавирусом - максимальное число с 13 мая.
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