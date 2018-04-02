2 апреля. Mossovetinfo.ru – Комитет государственного и строительного надзора (Мосгосстройнадзор) совместно с Центром экспертиз до 9 апреля проверит 33 объекта строительства на уровень шума, а также выполнит 299 исследований. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в Мосгосстройнадзоре.



«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах», — сообщил председатель Комитета Олег Антосенко.



Он отметил, что по результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости