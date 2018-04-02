2 апреля. Mossovetinfo.ru – Комитет государственного и строительного надзора (Мосгосстройнадзор) совместно с Центром экспертиз до 9 апреля проверит 33 объекта строительства на уровень шума, а также выполнит 299 исследований. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в Мосгосстройнадзоре.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах», — сообщил председатель Комитета Олег Антосенко.
Он отметил, что по результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости
13:53 Общество 2 апреля стало самым теплым днем с начала года в Москве
13:33 В мире В Telegram заявили, что не имеют технической возможности для передачи ключей шифрования
13:10 Происшествия Автомобиль сбил 10-классника в ТиНАО
12:58 Город (Москва и область) Мосгосстройнадзор проверит в начале апреля более 30 объектов на уровень шума
12:11 Город (Москва и область) Навигацию обновят в московском метро к ЧМ-2018
13:33 В мире В Telegram заявили, что не имеют технической возможности для передачи ключей шифрования
12:11 Город (Москва и область) Навигацию обновят в московском метро к ЧМ-2018
09:32 В России В России с 1 апреля проиндексировали пенсии
08:41 В России Губернатор Кемеровской области обратился к Путину с заявлением об отставке
16:21 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы до кладбищ в Москве на Пасху - список
07:51 Происшествия Задержана генеральный директор компании-собственника здания торгового центра в Кемерово
20:49 В мире Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
16:31 В мире США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»