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Город (Москва и область)     21.09.2018 16:26

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Москву

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Теги:  мощи святителя Спиридона Тримифунтского  паломники 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в храм Христа Спасителя в Москве, где они будут находится в течение трех недель.

В честь прибытия мощей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил торжественный молебен и поздравил верующих.

Желающие поклониться мощам одного из самых древних христианских святых смогут это сделать с 22 сентября по 14 октября. Доступ к мощам будет открыт ежедневно с 08:00 утра до 20:00 вечера. Ранее мощи святителя Спиридона Тримифунтского уже побывали в Краснодаре, Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле. В этих городах поклонились уже более 500 тысяч верующих.

Специально для паломников будут организованы автобусы для отдыха, пункты питания, а также установлено более 100 туалетов.


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Карта места

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Теги: 
мощи святителя Спиридона Тримифунтского  паломники 

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