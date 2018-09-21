21 сентября. Mossovetinfo.ru – Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в храм Христа Спасителя в Москве, где они будут находится в течение трех недель.



В честь прибытия мощей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил торжественный молебен и поздравил верующих.



Желающие поклониться мощам одного из самых древних христианских святых смогут это сделать с 22 сентября по 14 октября. Доступ к мощам будет открыт ежедневно с 08:00 утра до 20:00 вечера. Ранее мощи святителя Спиридона Тримифунтского уже побывали в Краснодаре, Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле. В этих городах поклонились уже более 500 тысяч верующих.



Специально для паломников будут организованы автобусы для отдыха, пункты питания, а также установлено более 100 туалетов.