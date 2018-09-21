Другие материалы
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Город (Москва и область)
21.09.2018, 17:50
Водителей в Москве просят не выезжать на «выделенки» возле закрытых станций метро
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения просит водителей в субботу и воскресенье 22 и 23 сентября не выезжать на выделенные линии возле закрытых станций метро Филевской...
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Город (Москва и область)
21.09.2018, 16:26
Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Москву
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в храм Христа Спасителя в Москве, где они будут находится в течение трех недель. В честь прибытия мощей Патриарх...
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Город (Москва и область)
21.09.2018, 15:00
Около 5 тысяч единиц техники будут убирать снег на дорогах Москвы зимой
21 сентября. Mossovetinfo.ru – В зимний период убирать московские дороги будет около 5 тысяч единиц техники, сообщил журналистам заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов....