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Город (Москва и область)     29.06.2021 09:58

Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве

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Теги:  QR-коды  мошенники  кафе  рестораны 

29 июня. Mossovetinfo.ru - Мошенники в Москве начали продавать поддельные QR-коды для посещения общепита и массовых мероприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина.

Волошин рассказал, что в интернете выявлено уже по меньшей мере 10 предложений о продаже QR-кодов. Причем изначально объявления появились еще в мае. Тогда мошенники предлагали купить поддельные сертификаты вакцинации, якобы занесенные в базу данных «Госуслуг». Однако, после введения QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий, объявления были скорректированы.

В среднем поддельный QR-код стоит 11 тысяч рублей.

Ранее Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации можно получить наказание до гола лишения свободы, а за использование такого сертификата - до двух лет заключения.

Ранее сообщалось, что полиция пресекла в Москве деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.

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Теги: 
QR-коды  мошенники  кафе  рестораны 

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