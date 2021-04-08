Москомархитектура готовит проекты развития территорий возле станций МЦД-3

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Специалисты Москомархитектуры начали проработку проектов развития территорий возле станций будущего МЦД-3, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.



В ходе развития территорий возле станций МЦД-3 должны появится новые пешеходные дороги, маршруты подъезда пассажиров к станциям, внеуличные пешеходные переходы через железнодорожные пути, велодорожки, парковки, зоны отдыха.



Со станций МЦД-3 можно будет совершить 14 пересадок на метро, МЦК и другие линии МЦД, около 10 из них планируется организовать по принципу «сухие ноги». Также будут проработаны новые маршруты наземного общественного транспорта для подвоза пассажиров к станциям.



Проект МЦД-3 предусматривает благоустройство и развитие 8 участков:



От станции Алабушево до станции Малино, от МКАД до Фестивальной улицы, от станции Моссельмаш до улицы Валаамская, от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная, от станци Ржевская до реки Яуза, от улицы Боровая до станции метро «Авиамоторная», от станции Перово до станции Выхино и от МКАД до станции метро «Косино».



МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» планируется запустить в 2022 году. Протяженность нового диаметра составит 88 километров, на нем будет расположено 43 станции.