Другие материалы
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Город (Москва и область)
22.05.2018, 12:28
Москомархитектура согласовала проект северного дублера Кутузовского проспекта
22 мая. Mossovetinfo.ru – Москомархитектура согласовала проект северного дублера Кутузовского проспекта, сообщает пресс-служба ведомства. Северный дублер Кутузовского проспекта свяжет «Москва...
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Город (Москва и область)
22.05.2018, 10:35
Площадь Шаляпина и сквер Мандельштама появятся в Москве
22 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве появятся сквер Мандельштама и площадь Шаляпина, соответствующее решение было принято на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию, сообщается ...
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Город (Москва и область)
22.05.2018, 09:10
Дома, построенные по программе реновации, оборудуют «умными» системами оповещения о ЧС
22 мая. Mossovetinfo.ru – Дома, построенные в Москве по программе реновации жилья, будут оборудованы «умными» системами оповещения о чрезвычайных происшествиях. Об этом сообщил глава департамента ...