22 мая. Mossovetinfo.ru – Москомархитектура согласовала проект северного дублера Кутузовского проспекта, сообщает пресс-служба ведомства.



Северный дублер Кутузовского проспекта свяжет «Москва-Сити» с МКАД в районе Молодогвардейской развязки. Длинна дублера составит 11 километров. На всем протяжении трассы предусмотрены въезды и выезды с прилегающих улиц.



Новая трасса будет иметь по три полосы в каждую сторону, проезд по дублеру планируется сделать платным. Работы по строительству дублера планируется завершить в 2019 году.