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Город (Москва и область)
08.03.2018, 14:38
Московские катки зимой посетили более двух миллионов человек
7 марта. Mossovetinfo.ru - Московские катки зимой посетили более двух миллионов человек. Об этом сообщил глава департамента культуры столицы Александр Кировский. Он отметил, что это на 200 тысяч б...
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Город (Москва и область)
08.03.2018, 12:55
Суббота станет самым теплым днем с начала весны в Москве
7 марта. Mossovetinfo.ru - Суббота должна быть самой теплой с начала весны. Об этом сообщает погодный центр «Фобос». В субботу днем ожидается минус 2-4 градуса. В ночь на воскресенье будет холод...
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Город (Москва и область)
07.03.2018, 14:46
Артефакты XIX века отреставрируют для дома-музея Тургенева в Москве
7 марта. Mossovetinfo.ru - Артефакты XIX века отреставрируют для дома-музея Ивана Тургенева в Москве. Об этом сообщили в департамента по конкурентной политике. Мужскую белую перчатку и еще 12 произве...