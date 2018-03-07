Московские катки зимой посетили более двух миллионов человек

7 марта. Mossovetinfo.ru - Московские катки зимой посетили более двух миллионов человек. Об этом сообщил глава департамента культуры столицы Александр Кировский.



Он отметил, что это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году.