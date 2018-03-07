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Город (Москва и область)     08.03.2018 14:38

Московские катки зимой посетили более двух миллионов человек

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Теги:  катки  Алексей Кибовский 

7 марта. Mossovetinfo.ru - Московские катки зимой посетили более двух миллионов человек. Об этом сообщил глава департамента культуры столицы Александр Кировский.

Он отметил, что это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году.

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Карта места

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Теги: 
катки  Алексей Кибовский 

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