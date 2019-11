19 ноября. Mossovetinfo.ru – Московские предприниматели с помощью голосования выбрали страны, в которых в 2020 году представят на выставках свою продукцию под брендом Made in Moscow, сообщается на портале mos.ru.



Всего было выбрано 12 стран, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Германия, Казахстан, Сингапур, Индия, Южная Корея и другие.



«У представителей бизнес-сообщества была возможность не только проголосовать, но и предложить свой альтернативный вариант мероприятия, где можно презентовать московский бренд. В 2020 году стенд «Made in Moscow» будет представлен на выставках в 12 странах. В шести из них — впервые. В том числе в Сингапуре, Южной Корее и Индии», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Продукция московских компаний будет представлена на выставках в самых разных отраслях: в IT, электронике и электротехнике, машиностроении, здравоохранении, пищевой промышленности, кино и анимация, детские товары и других.



Программа «Сделано в Москве» действует с 2016 года. В рамках программы более 730 столичных компаний представили свою продукцию на 39 международных выставках.