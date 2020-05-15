15 мая. Mossovetinfo.ru – Магазины Москвы могут обязать контролировать наличие у покупателей масок и перчаток и не пускать покупателей без средств индивидуальной защиты, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы, главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.



«Обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты», - заявил Немерюк.



Ранее заммэра Москвы сообщил, что случаи нарушения масочного режима в Москве единичны, лишь около 3% покупателей в московских магазинах не используют маски и перчатки.



Масочный режим, согласно которому граждане должны носить маски и перчатки при нахождении в транспорте и общественных местах, вступил в силу в Москве с 12 мая.



На 15 мая в Москве зафиксировано 135 464 случая заражения коронавирусом. Вылечились 24 562 человека. Скончались 1 358 человек.