30 декабря. Mossovetinfo.ru – С 2 по 7 января можно бесплатно посетить более 40 музеев и выставочных залов, подведомственных Департаменту культуры Москвы.Основные экспозиции городских музеев в новогодние каникулы будут доступны бесплатно, но некоторые мероприятия могут остаться платными.Некоторые площадки можно посетить только по предварительной записи. Расписание и график работы всех площадок можно найти на их официальных сайтах.