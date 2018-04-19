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Город (Москва и область)     19.04.2018 07:33

Московские парки откроют летний сезон 1 мая

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Теги:  парки 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Начало летнего сезона отметят в 21 московском парке 1 мая. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

Основные мероприятия большинстве парков пройдут с 13:00 до 19:00, а в Парке Горького — с 10:00 до 01:00.

Программу для открытия сезона москвичи определили при помощи голосования в проекте «Активный гражданин». Со списком парков, где откроют летний сезон, можно ознакомиться здесь.


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Карта места

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Теги: 
парки 

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