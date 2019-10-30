30 октября. Mossovetinfo.ru – Специальная программа подготовлена в различных московских парках к акции «Ночь искусств», которая пройдет в Москве с 3 на 4 ноября, сообщается на портале mos.ru.
В рамках акции различные мероприятия пройдут в Парке Горького, музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», музее-усадьбе «Кусково», Бабушкинском парке, в парках «Митино» и «Северное Тушино».
В рамках акции в парках пройдут концерты классической и эстрадной музыки, музыкально-поэтические вечера, перфомансы, лекции, викторины. Кроме того, для бесплатного посещения будут открыты архитектурные ансамбли музее-усадеб.
Все в рамках акции «Ночь искусств» в Москве пройдет более 250 различных мероприятий, в которых примут участие более 500 артистов.
09:52 Город (Москва и область) Ночь на 30 октября стала самой холодной в Москве с начала осени
09:34 Происшествия Автобус загорелся перед Лефортовским тоннелем, пострадавших нет
09:23 Город (Москва и область) Мобильные пункты обогрева для бездомных в Москве с начала ноября будут работать круглосуточно
09:01 В России Названы российские регионы с самыми лучшими дорогами
08:53 Город (Москва и область) Московские парки приготовили специальную программу к акции «Ночь искусств»
17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы
16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием
13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин
12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию