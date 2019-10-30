30 октября. Mossovetinfo.ru – Специальная программа подготовлена в различных московских парках к акции «Ночь искусств», которая пройдет в Москве с 3 на 4 ноября, сообщается на портале mos.ru.



В рамках акции различные мероприятия пройдут в Парке Горького, музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», музее-усадьбе «Кусково», Бабушкинском парке, в парках «Митино» и «Северное Тушино».



В рамках акции в парках пройдут концерты классической и эстрадной музыки, музыкально-поэтические вечера, перфомансы, лекции, викторины. Кроме того, для бесплатного посещения будут открыты архитектурные ансамбли музее-усадеб.



Все в рамках акции «Ночь искусств» в Москве пройдет более 250 различных мероприятий, в которых примут участие более 500 артистов.