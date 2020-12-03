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Город (Москва и область)     03.12.2020 07:46

Московские родители недовольны дистанционным образованием - омбудсмен Москвы

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Теги:  Москва  дистанционка  образование  недовольство  права 

3 декабря. Mossovetinfo.ru - Cтоличный омбудсмен Татьяна Потяева сообщила, что родители московских школьников недовольны дистанционным образованием— и сейчас обсуждается возможность хотя бы два раза в неделю посещать школу "маленькими группами".

"Ковид перестроил структуру обращений (жителей в адрес омбудсмена - ред.). Прежде на первом месте всегда были жалобы на жилищную политику, на втором — из мест лишения свободы. И только на третьем-четвертом — вопросы образования. Теперь же мы получаем массовые жалобы, за подписями сотен человек, от родителей учеников старших классов, которые с апреля не посещают школы, обучаясь дистанционно", - приводит слова Потяевой «Коммерсантъ».

Также Потяева назвала острой проблемой Москвы - нехватку мест в детских садах, особенно для детей младше трех лет.

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Теги: 
Москва  дистанционка  образование  недовольство  права 

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