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Город (Москва и область)     03.12.2019 12:01

Московские школьники вошли в тройку мировых лидеров по уровню читательской грамотности

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Теги:  школы  исследования  грамотность 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Московские школьники стали третьими в мире по уровню читательской грамотности, следует из данных международного исследования качества образования PISA-2018, сообщила журналистам заммэра Москвы Ананстасия Ракова.

«По читательской грамотности мы с шестого места попали в тройку. По математической грамотности Москва занимает пятое место, а до этого было шестое место. По естественной грамотности Москва с 12 переместилась на шестое место. По двум параметрам мы в два раза улучшили свои позиции и по математической грамотности уверенно двигаемся вперед», - заявила Ракова.

По словам Раковой, результаты исследования свидетельствуют о том, что Москва взяла правильный курс в модернизации образования, которое направлено на то, чтобы все московские школы имели возможность дать ученикам качественное образование.

PISA (The Programme for International Student Assessment) – программа оценки учебных достижений, которая с 2000 года проводится Организацией экономического сотрудничества и развития. В рамках исследования раз в три года среди 15-летних школьников во всем мире проводится проверка знаний по математике, чтению и естественным наукам.


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Теги: 
школы  исследования  грамотность 

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