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Город (Москва и область)     10.12.2019 08:51

Московские спасатели перешли на усиленный режим работы для обеспечения безопасности на воде

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Теги:  спасатели  отдых на воде  режим работы 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Спасатели Москвы перешли на усиленный режим работы для предотвращения несчастных случаев на водоемах, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, на 24 спасательных станциях круглосуточно несут службу 75 спасателей. Ежедневно осуществляется 90 патрулирований на воде и 70 – по береговой линии. Также отслеживать ситуацию на водоемах помогают беспилотные дроны и видеокамеры.

Для предупреждения несчастных случаев на водоемах установлены запрещающие знаки. Ежедневно спасатели проводят профилактические беседы с рыбаками, отдыхающими и занятия со школьниками.


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Теги: 
спасатели  отдых на воде  режим работы 

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