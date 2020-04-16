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Город (Москва и область)     16.04.2020 10:00

Московские таксисты попросили власти освободить их от проверки цифровых пропусков

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Теги:  такси  цифровые пропуска  проверка 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский профсоюз таксистов обратился с письмом к заммэра Москвы, главе Дептранса Максиму Ликсутову с просьбой освободить таксистов от обязанности проверять цифровые пропуска у пассажиров, сообщает РБК.

По словам председателя профсоюза Николая Кодолова, проверка пропусков связана со многими сложностями. Водители не имеют доступа к базам данных цифровых пропусков, а проверка через приложение «Помощник Москвы» работает нестабильно. Если же пропуск распечатан на бумаге, у таксиста нет возможности проверить его подлинность.

Кроме того, не было дано разъяснений по поводу процедуры проверки, а таксисты, в отличие от полицейских и бойцов Росгвардии по закону не имеют права проверять документы у пассажиров. При этом отмечается, что ряд пассажиров именно на этом основании отказывается предъявлять водителям пропуска.

Профсоюз просит городской департамент транспорта либо дать четкие инструкции о проведении проверки пропусков таксистами, либо не накладывать на водителей такси дополнительные санкции.

Цифровые пропуска введены для поездок по Москве с 15 апреля. Они необходимы для поездок на личном или общественном транспорте, в том числе на такси. При этом, водителей такси обязали проверять наличие пропуска о пассажиров под угрозой отключения от агрегаторов. Проверять пропуск водители должны через приложение «Помощник Москвы», но таксисты жалуются на его нестабильную работу. В тоже время Дептранс опроверг сбои в работе приложения.


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Теги: 
такси  цифровые пропуска  проверка 

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