16 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский профсоюз таксистов обратился с письмом к заммэра Москвы, главе Дептранса Максиму Ликсутову с просьбой освободить таксистов от обязанности проверять цифровые пропуска у пассажиров, сообщает РБК.
По словам председателя профсоюза Николая Кодолова, проверка пропусков связана со многими сложностями. Водители не имеют доступа к базам данных цифровых пропусков, а проверка через приложение «Помощник Москвы» работает нестабильно. Если же пропуск распечатан на бумаге, у таксиста нет возможности проверить его подлинность.
Кроме того, не было дано разъяснений по поводу процедуры проверки, а таксисты, в отличие от полицейских и бойцов Росгвардии по закону не имеют права проверять документы у пассажиров. При этом отмечается, что ряд пассажиров именно на этом основании отказывается предъявлять водителям пропуска.
Профсоюз просит городской департамент транспорта либо дать четкие инструкции о проведении проверки пропусков таксистами, либо не накладывать на водителей такси дополнительные санкции.
Цифровые пропуска введены для поездок по Москве с 15 апреля. Они необходимы для поездок на личном или общественном транспорте, в том числе на такси. При этом, водителей такси обязали проверять наличие пропуска о пассажиров под угрозой отключения от агрегаторов. Проверять пропуск водители должны через приложение «Помощник Москвы», но таксисты жалуются на его нестабильную работу. В тоже время Дептранс опроверг сбои в работе приложения.
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