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Город (Москва и область)     08.07.2020 17:05

Московские театры смогут открыться 1 августа

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Теги:  театры  открытие  снятие ограничений 

8 июля. Mossovetinfo.ru – Театры Москвы смогут открыться 1 августа, сообщил в ходе круглого стола, посвященного роли культуры в условиях пандемии, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

При этом театры смогут работать только при условии заполнения залов не более, чем на 50%. В тоже время, Швыдкой выразил надежду, что к осени заполняемость залов будет разрешено увеличить.

Москва поэтапно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Большинство ограничений были сняты в июне. В конце месяца в полном объеме возобновили работу центры госуслуг «Мои документы».


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Теги: 
театры  открытие  снятие ограничений 

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