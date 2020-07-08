8 июля. Mossovetinfo.ru – Театры Москвы смогут открыться 1 августа, сообщил в ходе круглого стола, посвященного роли культуры в условиях пандемии, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
При этом театры смогут работать только при условии заполнения залов не более, чем на 50%. В тоже время, Швыдкой выразил надежду, что к осени заполняемость залов будет разрешено увеличить.
Москва поэтапно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Большинство ограничений были сняты в июне. В конце месяца в полном объеме возобновили работу центры госуслуг «Мои документы».
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