17 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы и Московской области утвердили типы и стоимость абонементов в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах.



Пассажиры смогут ездить в пределах станций Одинцово - Лобня, Нахабино - Подольск с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, а также передвигаться на наземном транспорте в Москве.



Стоимость абонементов: 1 день - 285 рублей; 3 дня - 545 рублей; 30 дней - 2570 рублей ; 90 дней - 6940 рублей; 365 дней - 24450 рублей.



Эти абонементы необходимо будет записать на карту «Тройка» или «Тройка-Стрелка». При этом для выезда в «Дальнюю» зону, которая находится за пределами станций МЦД, необходимо будет приобретать существующий пригородный абонемент, либо оплачивать всю поездку «Кошельком» карты «Тройка».



В зоне «Центральная» (МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево) будет действовать абонементы на метро.



Запуск первых диаметров запланирован на конец ноября 2019 года.