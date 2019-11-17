17 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы и Московской области утвердили типы и стоимость абонементов в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах.
Пассажиры смогут ездить в пределах станций Одинцово - Лобня, Нахабино - Подольск с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, а также передвигаться на наземном транспорте в Москве.
Стоимость абонементов: 1 день - 285 рублей; 3 дня - 545 рублей; 30 дней - 2570 рублей ; 90 дней - 6940 рублей; 365 дней - 24450 рублей.
Эти абонементы необходимо будет записать на карту «Тройка» или «Тройка-Стрелка». При этом для выезда в «Дальнюю» зону, которая находится за пределами станций МЦД, необходимо будет приобретать существующий пригородный абонемент, либо оплачивать всю поездку «Кошельком» карты «Тройка».
В зоне «Центральная» (МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево) будет действовать абонементы на метро.
Запуск первых диаметров запланирован на конец ноября 2019 года.
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