Московские власти учредят «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая»

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Премьер Правительства Москвы Сергей Собянин распорядился «О создании Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы». Распоряжение от 13 февраля 2018 г. N 56-РП опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.



Центр создается «в целях совершенствования деятельности по социально-культурной реабилитации инвалидов в городе Москве» с предоставлением инвалидам, в том числе детям-инвалидам, услуг по социокультурной реабилитации. За Центром на праве оперативного управления в установленном порядке будет закреплено имущество. Функции и полномочия учредителя ГБУ ЦСКР Дианы Гурцкая будет осуществлять Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.