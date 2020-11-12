12 ноября. Mossovetinfo.ru – На церемониях бракосочетаний в московских ЗАГСах число гостей с 12 ноября ограничено до 5 человек, сообщается на портале mos.ru.



В связи с осложнением эпидемиологической ситуации на церемонии бракосочетания будет допускаться семь человек, включая молодоженов. При этом, все обязаны использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.



Единственное исключение сделано для молодоженов, во время бракосочетания они могут обходится без масок, однако обязаны их надевать во время ожидания и проверки документов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 13 ноября в Москве вводятся дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса.