12 ноября. Mossovetinfo.ru – На церемониях бракосочетаний в московских ЗАГСах число гостей с 12 ноября ограничено до 5 человек, сообщается на портале mos.ru.
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации на церемонии бракосочетания будет допускаться семь человек, включая молодоженов. При этом, все обязаны использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Единственное исключение сделано для молодоженов, во время бракосочетания они могут обходится без масок, однако обязаны их надевать во время ожидания и проверки документов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 13 ноября в Москве вводятся дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса.
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