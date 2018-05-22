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Город (Москва и область)
22.05.2018, 15:46
Собянин: субсидии на установку шлагбаумов смогут получить жители всех районов Москвы
22 мая. Mossovetinfo.ru – Субсидии на установку шлагбаумов на въездах во дворы смогут получить жители всех районов Москвы, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее...
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Город (Москва и область)
22.05.2018, 14:14
Московские зоны отдыха откроют к 25 мая
22 мая. Mossovetinfo.ru – Все московские пляжи и зоны отдыха будут готовы к эксплуатации к 25 мая, сообщил журналистам главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве ...
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Город (Москва и область)
22.05.2018, 12:28
Москомархитектура согласовала проект северного дублера Кутузовского проспекта
22 мая. Mossovetinfo.ru – Москомархитектура согласовала проект северного дублера Кутузовского проспекта, сообщает пресс-служба ведомства. Северный дублер Кутузовского проспекта свяжет «Москва...