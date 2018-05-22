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Город (Москва и область)     22.05.2018, 14:14

Московские зоны отдыха откроют к 25 мая

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Теги:  отдых  зоны отдыха  пляжи  купание  МЧС 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Все московские пляжи и зоны отдыха будут готовы к эксплуатации к 25 мая, сообщил журналистам главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят работу по приемке зон отдыха и освидетельствованию пляжей. Эту работу планируется закончить 22-24 мая. В настоящее время на пляжах и зонах отдыха уже установлены 149 информационных предупреждающих щитов и более 1,2 тысячи знаков безопасности.

Всего в Москве откроются 66 мест массового отдыха, 46 зон отдыха без купания и 12 пляжей.


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Карта места

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Теги: 
отдых  зоны отдыха  пляжи  купание  МЧС 

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