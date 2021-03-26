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Город (Москва и область)     26.03.2021 14:45

Московских автомобилистов призвали воздержаться от кустарного тюнинга машин

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Теги:  ГИБДД  автомобили  тюнинг  предупреждение 

26 марта. Mossovetinfo.ru — ГИБДД Москвы призывает столичных автовладельцев воздержаться от кустарного тюнинга автомобилей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди автолюбителей популярна установка прямоточных глушителей. Они создают повышенный шум и мешают другим людям. В ГИБДД напомнили, что установка таких глушителей на серийные автомобили запрещена.

Кроме того, некоторые автовладельцы вносят изменения в подвеску, двигатели или кузов автомобиля, что часто приводит к ухудшению сцепления с дорогой и в конечном итоге - к авариям.

Также популярна установка на автомобиль ксеноновых или светодиодных ламп, которые слепят других участников движения.

В ГИББ напомнили, что за подобный кустарный тюнинг, который не соответствует нормам безопасности, следует привлечение к административной ответственности, а регистрация такого автомобиля может быть аннулирована.

Ранее сообщалось, что в связи с новыми правилами техосмотра, у водителей Дальнего Востока, где часто используются праворульные автомобили, могут возникнуть проблемы с прохождением ТО.

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Теги: 
ГИБДД  автомобили  тюнинг  предупреждение 

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