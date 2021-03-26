14:45 Город (Москва и область) Московских автомобилистов призвали воздержаться от кустарного тюнинга машин
14:30 В России Долговая нагрузка россиян выросла до рекордного уровня
14:19 Происшествия Неизвестные сообщили о минировании всех школ и детских садов Подмосковья
13:17 В мире Названы новые условия для въезда россиян в Германию
12:52 Общество В Подмосковье погиб известный музыкант Александр Липницкий
23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права
09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов
13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального
08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19
08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде
12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля