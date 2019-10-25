25 октября. Mossovetinfo.ru – Московское управление ГИБДД просит столичных байкеров убрать свои транспортные средства с улиц до весны, сообщает пресс-служба управления.
В сообщении отмечается, что несмотря на то, что официальный мотосезон в Москве завершился 13 сентября, в связи с теплой погодой на улицах по-прежнему много мотоциклистов. Однако на следующей неделе в Москву придет похолодание. В связи с этим мотоциклистов просят прекратить передвижение по улицам до первого обледенения дорог.
Ранее сообщалось, что по прогнозам Гидрометцентра, в начале следующей недели ночное время температура воздуха в Москве может опускаться до минусовых значений.
12:19 Город (Москва и область) Московских байкеров попросили убрать свои транспортные средства до весны
11:57 Происшествия Мужчина в Москве оставил шестимесячного ребенка на улице и убежал
11:39 Город (Москва и область) Новый пешеходный переход появился в ТиНАО
11:32 Город (Москва и область) Песни из мультфильмов заменят школьные звонки в Москве в Международный день анимации
10:53 В России Минфин и ЦБ РФ разработали параметры новой накопительной пенсионной системы
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года