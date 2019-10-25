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Город (Москва и область)     25.10.2019 12:19

Московских байкеров попросили убрать свои транспортные средства до весны

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Теги:  ГИБДД  байкеры  предупреждение 

25 октября. Mossovetinfo.ru – Московское управление ГИБДД просит столичных байкеров убрать свои транспортные средства с улиц до весны, сообщает пресс-служба управления.

В сообщении отмечается, что несмотря на то, что официальный мотосезон в Москве завершился 13 сентября, в связи с теплой погодой на улицах по-прежнему много мотоциклистов. Однако на следующей неделе в Москву придет похолодание. В связи с этим мотоциклистов просят прекратить передвижение по улицам до первого обледенения дорог.

Ранее сообщалось, что по прогнозам Гидрометцентра, в начале следующей недели  ночное время температура воздуха в Москве может опускаться до минусовых значений.


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Теги: 
ГИБДД  байкеры  предупреждение 

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