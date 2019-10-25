25 октября. Mossovetinfo.ru – Московское управление ГИБДД просит столичных байкеров убрать свои транспортные средства с улиц до весны, сообщает пресс-служба управления.



В сообщении отмечается, что несмотря на то, что официальный мотосезон в Москве завершился 13 сентября, в связи с теплой погодой на улицах по-прежнему много мотоциклистов. Однако на следующей неделе в Москву придет похолодание. В связи с этим мотоциклистов просят прекратить передвижение по улицам до первого обледенения дорог.



Ранее сообщалось, что по прогнозам Гидрометцентра, в начале следующей недели ночное время температура воздуха в Москве может опускаться до минусовых значений.