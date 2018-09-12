12 сентября. Mossovetinfo.ru – Администратор московского парковочного пространства порекомендовал водителям не парковать машины под деревьями из-за ожидающегося усиления ветра в Москве, сообщает пресс-служба организации.



Ранее сообщалось, что в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 13-18 метров в секунду.



Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах, не парковать машины вблизи деревьев, а также под широкоформатными и слабозакрепленными конструкциями.