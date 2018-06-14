14 июня. Mossovetinfo.ru – Врачам в Москве начали выдавать планшеты. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
На данный момент на планшете медики видят только информацию о пациент, указанную при вызове, включая жалобы. В дальнейшем врачи смогут просматривать электронную карту больного, а также оформлять больничные и выписывать рецепты.
До конца 2018 года планшеты появятся у всех докторов, которые посещают пациентов на дому.
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