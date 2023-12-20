Московский инновационный кластер объединил компании со всей страны — Собянин

21 декабря — Mossovetinfo.ru — Московский инновационный кластер (МИК) объединил компании со всей страны и стал крупнейшей российской платформой реализации инновационных проектов, сообщил в своем блог мэр столицы Сергей Собянин подводя итоги пяти лет работы МИК.



Собянин отметил, что созданная пять лет назад передовая цифровая экосистема i.moscow — инфраструктура для развития инноваций, помогла устранить одну из главных проблем высокотехнологичного бизнеса – дефицит информации и сложности с поиском партнеров, что существенно затрудняет реализацию высокотехнологичных проектов.



За пять лет на цифровой платформе зарегистрировались более 150 тыс. участников и партнеров. Они представляют 37 тыс. компаний почти со всей страны. В i.moscow собраны все варианты размещения инновационных производств, среди которых более 50 технопарков, свыше 200 площадок пилотного тестирования (крупнейшая в мире сеть), особые экономические зоны и коворкинги. Платформа стала единым окном взаимодействия города, бизнеса и науки. С 2019 года развитие получило более 8 тыс. инновационных проектов, которые привлекли свыше 17,5 млрд руб. в виде частных инвестиций, грантов и субсидий. Наиболее востребованной программой господдержки стали гранты на приобретение оборудования для компаний из сферы науки, промышленности и информационных технологий.



По словам мэра Москвы, проект i.moscow сегодня стал ключевым элементом инновационного развития экономики города.