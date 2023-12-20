 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     21.12.2023 08:20

Московский инновационный кластер объединил компании со всей страны — Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  i.moscow  Московский инновационный кластер  МИК  Собянин  инновации  Москва  кластер 

21 декабря — Mossovetinfo.ru — Московский инновационный кластер (МИК) объединил компании со всей страны и стал крупнейшей российской платформой реализации инновационных проектов, сообщил в своем блог мэр столицы Сергей Собянин подводя итоги пяти лет работы МИК.

Собянин отметил, что созданная пять лет назад передовая цифровая экосистема i.moscow — инфраструктура для развития инноваций, помогла устранить одну из главных проблем высокотехнологичного бизнеса – дефицит информации и сложности с поиском партнеров, что существенно затрудняет реализацию высокотехнологичных проектов.

За пять лет на цифровой платформе зарегистрировались более 150 тыс. участников и партнеров. Они представляют 37 тыс. компаний почти со всей страны. В i.moscow собраны все варианты размещения инновационных производств, среди которых более 50 технопарков, свыше 200 площадок пилотного тестирования (крупнейшая в мире сеть), особые экономические зоны и коворкинги. Платформа стала единым окном взаимодействия города, бизнеса и науки. С 2019 года развитие получило более 8 тыс. инновационных проектов, которые привлекли свыше 17,5 млрд руб. в виде частных инвестиций, грантов и субсидий. Наиболее востребованной программой господдержки стали гранты на приобретение оборудования для компаний из сферы науки, промышленности и информационных технологий.

По словам мэра Москвы, проект i.moscow сегодня стал ключевым элементом инновационного развития экономики города.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
i.moscow  Московский инновационный кластер  МИК  Собянин  инновации  Москва  кластер 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:20 Город (Москва и область) Московский инновационный кластер объединил компании со всей страны — Собянин

08:00 В мире Лидеры Турции и Египта призвали к усилиям по доставке гуманитарной помощи в Газу

11:15 Город (Москва и область) В Москве построят еще три новые линии метро - Собянин

10:16 Город (Москва и область) Отчет Сергея Собянина о результатах деятельности Правительства Москвы. Трансляция

08:48 Другое ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Актуальные материалы

11:56 Город (Москва и область) Аномальная оттепель в Москве — пик потепления, +6 градусов, наступит в пятницу

10:33 В мире Венгрия снова заблокировала выделение помощи на €50 млрд Украине

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru