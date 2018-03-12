Московский культурный форум пройдет в Москве с 23 по 25 марта.

12 марта. Mossovetinfo.ru - Московский культурный форум пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 25 марта.



Для гостей форума разработана специальная интерактивная программа с участием знаковых фигур из мира живописи, музыки, литературы и киноиндустрии.



Посетители увидят инновационные решения из практики библиотек, музеев и других учреждений культуры.



За три дня в «Манеже» будут представлены более 500 организаций, пройдет свыше 1300 концертов, презентаций, мастер-классов и творческих встреч. В программе форума отражены 7 основных направлений: театры, парки, библиотеки, кинотеатры, дома культуры, школы искусств и музеи.