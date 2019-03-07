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Город (Москва и область)     07.03.2019 13:57

Московский метрополитен подготовил праздничную программу к 8 марта

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Теги:  метро  метропоплитен  8 марта  поздравления 

7 марта. Mossovetinfo.ru – Московский метрополитен в течение двух дней 7 и 8 марта будет поздравлять женщин с Международным женским днем, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

7 марта на станции «Площадь Революции» пройдет модный показ, а на станциях «Площадь Революции», «Курская», «Парк культуры», «Комсомольская» Кольцевой линии, «Киевская» Арбатско-Покровской линии и «Пушкинская» откроются бьюти-зоны, где пассажирки смогут подобрать весенний образ и сделать макияж. Кроме того, на «Курской» пройдет праздничное выступление оркестра московского управления МЧС, а на станции «Выставочная» состоится совместное выступление Академического хора Московского метрополитена и музыкантов проекта «Музыка в метро».

На всех площадках проекта «Музыка в метро» женщины смогут заказать любимую музыку, а на станциях «Площадь Революции» и «Пушкинская» 7 и 8 марта женщины услышат поздравления звезд эстрады и актеров театра и кино.

8 марта на стойках «Живое общение» пассажиркам будут дарить праздничные открытки и цветы. Кроме того, в кассы метро поступили проездные на 1 и 2 поездки с праздничным дизайном двух видов. Общий тираж праздничных проездных составляет 400 тысяч экземпляров.


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Теги: 
метро  метропоплитен  8 марта  поздравления 

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