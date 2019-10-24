24 октября. Mossovetinfo.ru – Московский планетарий, которому 5 ноября исполняется 90 лет, подготовил специальную программу к своему юбилею, сообщается на портале mos.ru.



Праздничная программа будет проходить с 6 по 10 ноября. В рамках программы пройдут различные экскурсии, на которых посетителям расскажут, как о тайнах космоса, так и о работе самого планетария.



Отдельная программа предусмотрена для детей и подростков. Для них предусмотрен ряд бесплатных лекций в рамках проекта «Школа увлекательной науки», а также специальные квесты.



Кроме того, в парке «Зарядье» к юбилею планетария открылась фотовыставка, посвященная планетарию. На ней представлены фотографии из архива планетария с 1929 года до наших дней. Большая часть исторических фотографий будет продемонстрирована впервые.