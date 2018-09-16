16 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 20 тысяч человек приняли участие в московском велопараде несмотря на непогоду, сообщает Единый транспортный портал Москвы.
Маршрут велопарада составил около 30 километров, участники стартовали от Звездного бульвара, проехали по набережным и улицам Москвы и финишировали в парке Красная Пресня.
Традиционный осенний велопарад открыл Европейскую неделю мобильности, которая призвана привлечь внимание к экологическим проблемам и в целях улучшения экологии мотивировать граждан чаще отказываться от использования собственного автомобиля в пользу общественного транспорта, велосипеда, или пеших прогулок. В рамках акции в Москве в течение всей недели провоз велосипедов на всех пригородных поездах будет бесплатным. Завершится Европейская неделя мобильности акцией «На работу на велосипеде».
16:25 Город (Москва и область) Московский велопарад собрал около 20 тысяч участников
13:51 Город (Москва и область) Более 300 бригад «Мосводостока» дежурят в Москве из-за дождей
12:23 Город (Москва и область) День открытых дверей пройдет в московских библиотеках
11:10 Происшествия Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на севере Москвы
09:36 Город (Москва и область) МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в московском регионе
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы
13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года
00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов
23:16 Город (Москва и область) Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра
23:06 Город (Москва и область) Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,32% - обработано 23% протоколов
20:14 Общество Около 9,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве
19:45 Город (Москва и область) Нарушений на «дачных» участках на выборах мэра Москвы не зафиксировано - Шапошников