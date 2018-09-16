16 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 20 тысяч человек приняли участие в московском велопараде несмотря на непогоду, сообщает Единый транспортный портал Москвы.



Маршрут велопарада составил около 30 километров, участники стартовали от Звездного бульвара, проехали по набережным и улицам Москвы и финишировали в парке Красная Пресня.



Традиционный осенний велопарад открыл Европейскую неделю мобильности, которая призвана привлечь внимание к экологическим проблемам и в целях улучшения экологии мотивировать граждан чаще отказываться от использования собственного автомобиля в пользу общественного транспорта, велосипеда, или пеших прогулок. В рамках акции в Москве в течение всей недели провоз велосипедов на всех пригородных поездах будет бесплатным. Завершится Европейская неделя мобильности акцией «На работу на велосипеде».