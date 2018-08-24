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Город (Москва и область)     24.08.2018 11:00

Московский велопрокат побил рекорд по числу поездок за сезон

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Теги:  велопрокат  рекорды  Сергей Собянин 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Велосезон в Москве еще не закончен, но прошлогодний рекорд по количеству поездок уже побит, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.

«До конца сезона велопроката еще много времени, но уже побит прошлогодний рекорд. С конца апреля - больше 3 миллионов поездок», - написал Собянин.

Система велопроката начала работать в Москве в 2013 году. С каждым годом количество велосипедов и станций велопроката увеличивается, в связи с этим ежегодно растет количество поездок.


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Карта места

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Теги: 
велопрокат  рекорды  Сергей Собянин 

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