24 августа. Mossovetinfo.ru – Велосезон в Москве еще не закончен, но прошлогодний рекорд по количеству поездок уже побит, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.



«До конца сезона велопроката еще много времени, но уже побит прошлогодний рекорд. С конца апреля - больше 3 миллионов поездок», - написал Собянин.



Система велопроката начала работать в Москве в 2013 году. С каждым годом количество велосипедов и станций велопроката увеличивается, в связи с этим ежегодно растет количество поездок.