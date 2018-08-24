24 августа. Mossovetinfo.ru – Велосезон в Москве еще не закончен, но прошлогодний рекорд по количеству поездок уже побит, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
«До конца сезона велопроката еще много времени, но уже побит прошлогодний рекорд. С конца апреля - больше 3 миллионов поездок», - написал Собянин.
Система велопроката начала работать в Москве в 2013 году. С каждым годом количество велосипедов и станций велопроката увеличивается, в связи с этим ежегодно растет количество поездок.
12:03 Город (Москва и область) Сорок домов начнут расселять в Москве по программе реновации до конца года
11:13 Город (Москва и область) Зафиксировано пятикратное превышение уровня сероводорода на юго-востоке Москвы
11:00 Город (Москва и область) Московский велопрокат побил рекорд по числу поездок за сезон
10:22 Город (Москва и область) В школах Подмосковья установили около 400 контейнеров для сбора батареек
09:42 Город (Москва и область) В Москве цветники украсили 2,3 млн растений «колеус Блюме»
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн
18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира
16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро
15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы
15:11 Город (Москва и область) Более 3,5 тысячи обращений по вопросам реновации поступило от москвичей с начала года